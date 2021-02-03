В Минске два друга пытались угнать шесть автомобилей, а на одном из них попали в ДТП

Новости Беларуси. В Минске задержали двух друзей, которые пытались угнать шесть авто и на одном из них попали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О попытках угона сотрудники милиции узнали от владельцев автомобилей. По их словам, неизвестные ночью проникли в их машины и выдернули провода. Нарушителями оказались безработные – 23 и 26 лет. Они по очереди вскрывали чужие машины, пока им не удалось с помощью ключа от квартиры попасть в салон Audi 80. Они угнали авто, однако вскоре попали в аварию, врезавшись в припаркованные машины.