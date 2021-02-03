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В Минске два друга пытались угнать шесть автомобилей, а на одном из них попали в ДТП

03 февраля 2021 20:45
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Новости Беларуси. В Минске задержали двух друзей, которые пытались угнать шесть авто и на одном из них попали в ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске два друга пытались угнать шесть автомобилей, а на одном из них попали в ДТП-1

О попытках угона сотрудники милиции узнали от владельцев автомобилей. По их словам, неизвестные ночью проникли в их машины и выдернули провода. Нарушителями оказались безработные – 23 и 26 лет. Они по очереди вскрывали чужие машины, пока им не удалось с помощью ключа от квартиры попасть в салон Audi 80. Они угнали авто, однако вскоре попали в аварию, врезавшись в припаркованные машины.

В Минске два друга пытались угнать шесть автомобилей, а на одном из них попали в ДТП-4

Злоумышленники скрылись с места происшествия, однако вскоре были задержаны правоохранителями.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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