В Минске два брата украли более 200 пожарных рукавов. Злоумышленники продавали украденное фермерам

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в Первомайское РУВД поступило пять заявлений о краже пожарных рукавов, о таких же преступлениях поступала информация и в других районах столицы.

Новости Беларуси. В Минске два брата украли более 200 пожарных рукавов из подъездов жилых домов.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались безработные 43-летний и 34-летний братья. Оба ранее судимы: один за кражи, второй за хулиганство.

В дальнейшем стало известно, что злоумышленники прятали украденное в съёмном гараже. Пришедшие с обыском милиционеры увидели более 200 пожарных рукавов и комплектующих к ним. Сотрудниками ГКСЭ изъяты улики, назначен ряд экспертиз.

Задержанные пояснили, что в основном сбывали краденое фермерам, которые применяли их для изготовленной вручную системы орошения. Сначала братья брали по 20 рублей за штуку, но постепенно цена возрастала. Оценочная сумма ущерба от действий правонарушителей составляет более пяти тысяч рублей.