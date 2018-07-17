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В Минске 23-летний парень украл полсотни телефонов. Злоумышленник задержан

17 июля 2018 14:59
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Новости Беларуси. В Минске задержан парень, укравший 50 мобильных телефонов. Молодой человек задержан.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 14 июля в милицию обратился работник одной из ремонтных мастерских. Гражданин сказал, что 13 июля он при уходе с работы закрыл дверь павильона и опустил роллет.  

Когда мужчина утром пришёл на работу, дверной замок и рольставни были повреждены. Также злоумышленник выбил окно. В ходе проверки товара работник заметил, что пропали около 50 мобильных телефонов.  

Место инцидента было осмотрено экспертами. Были обнаружены и изъяты отпечатки пальцев, которые совпали с отпечатками 23-летнего минчанина. Подозреваемого задержали по месту жительства. Задержанный неоднократно судим за аналогичные правонарушения.  

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.  

Летом 2018 года в Борисове задержали серийного вора.  

Злоумышленник может быть причастен к шести кражам – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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