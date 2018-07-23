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Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус

23 июля 2018 10:59
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Новости Беларуси. Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине

Сейчас они в пути. Конечная точка маршрута – город Одесса. Как сообщили в компании-перевозчике, никто из пассажиров не пострадал.

Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус-1

Павел Куценко, директор представительства Ecolines в Беларуси:
Автобус выполнял регулярный международный рейс Минск – Бобруйск – Мозырь – Киев – Одесса. Пострадавших нет. Люди следуют в сторону Киева и Одессы. Проводится расследование.

Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус-4

Инцидент произошел этим утром примерно в сотне километров от украинской столицы. Автобус выполнял международный рейс из Минска. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и автобус вылетел в кювет, проехав при этом по встречной полосе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

# Авария # происшествия # Павел Куценко # Фотофакт

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