Новости Беларуси. Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине Сейчас они в пути. Конечная точка маршрута – город Одесса. Как сообщили в компании-перевозчике, никто из пассажиров не пострадал.

Павел Куценко, директор представительства Ecolines в Беларуси:

Автобус выполнял регулярный международный рейс Минск – Бобруйск – Мозырь – Киев – Одесса. Пострадавших нет. Люди следуют в сторону Киева и Одессы. Проводится расследование.