Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус
Новости Беларуси. Белорусским туристам, попавшим в ДТП под Киевом, предоставлен новый автобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередное серьёзное ДТП с участием белорусов: автобус вылетел в кювет в Украине
Сейчас они в пути. Конечная точка маршрута – город Одесса. Как сообщили в компании-перевозчике, никто из пассажиров не пострадал.
Павел Куценко, директор представительства Ecolines в Беларуси:
Автобус выполнял регулярный международный рейс Минск – Бобруйск – Мозырь – Киев – Одесса. Пострадавших нет. Люди следуют в сторону Киева и Одессы. Проводится расследование.
Инцидент произошел этим утром примерно в сотне километров от украинской столицы. Автобус выполнял международный рейс из Минска. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, и автобус вылетел в кювет, проехав при этом по встречной полосе. Все обстоятельства произошедшего выясняются.