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В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых

23 июля 2018 13:48
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Новости Беларуси. Вечером 22 июля возле деревни Цыборы Лидского района столкнулись Volkswagen и Kia.  

В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 171 км трассы Минск – Гродно Volkswagen наехал на дорожные ограждения, после чего машину отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Kia.  

В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых -4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажиры Volkswagen, в числе которых малолетняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.  

В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых -7

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

За рулём Volkswagen находился 49-летний гражданин. Мужчина возвращался с отдыха в Украине и ехал с небезопасной скоростью.  

В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых -10

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

По факту случившегося проводится проверка.  

Летом 2018 года в Гомеле столкнулись Toyota и Opel. 

Два человека получили серьёзные травмы – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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