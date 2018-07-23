В Лидском районе столкнулись Volkswagen и Kia. Пострадали малолетняя девочка и трое взрослых

Новости Беларуси. Вечером 22 июля возле деревни Цыборы Лидского района столкнулись Volkswagen и Kia.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, на 171 км трассы Минск – Гродно Volkswagen наехал на дорожные ограждения, после чего машину отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Kia.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате аварии пострадали оба водителя и пассажиры Volkswagen, в числе которых малолетняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

За рулём Volkswagen находился 49-летний гражданин. Мужчина возвращался с отдыха в Украине и ехал с небезопасной скоростью.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома