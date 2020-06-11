Прямой эфир

В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива

11 июня 2020 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 июня в Минске около десяти вечера девушка прыгнула из окна квартиры на 6 этаже 7-этажного дома.

По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям сообщили о стоящей в окне дома по проспекту Независимости, 44 девушке.

В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС незамедлительно установили спасательную подушку «Куб жизни» и автолестницу. Прыгнувшая из окна гражданка упала на спасательную подушку, после чего девушка была передана медработникам.

В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива -4

Фото: Минское ГУМЧС 

Выясняется причина случившегося.

Несколькими неделями ранее в Минске сотрудники МЧС разворачивали «Куб жизни» ради спасения мужчины, который находился на крыше многоэтажки.

В итоге спасательная подушка не потребовалась – здесь подробности

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Полоцке голова девочки застряла между перилами горки
11 июня 2020 06:28

В Полоцке голова девочки застряла между перилами горки

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка
10 июня 2020 20:52

«Я хотела вытащить, я плавать не умею». Под Сморгонью утонула 10-летняя девочка

В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией
10 июня 2020 15:59

В Миорском районе 82-летнего мужчину убило молнией