В Минске девушка прыгнула из окна 6 этажа и осталась жива

Новости Беларуси. 10 июня в Минске около десяти вечера девушка прыгнула из окна квартиры на 6 этаже 7-этажного дома. По сведениям Минского ГУМЧС, спасателям сообщили о стоящей в окне дома по проспекту Независимости, 44 девушке.

Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС незамедлительно установили спасательную подушку «Куб жизни» и автолестницу. Прыгнувшая из окна гражданка упала на спасательную подушку, после чего девушка была передана медработникам.

Фото: Минское ГУМЧС