В Германии взорвалась нефтяная скважина: есть раненые, из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей

Новости Германии. Тревожные новости приходят из Германии. На одной из нефтяных скважин на северо-западе страны произошел мощный взрыв.

Четыре человека получили тяжелые ранения, их на вертолете доставили в ближайший ожоговый центр.

Врачи уверяют, что их жизни находятся вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП сейчас работают пожарные и спасатели. Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей.