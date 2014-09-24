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В Германии взорвалась нефтяная скважина: есть раненые, из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей

24 сентября 2014 11:08
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Новости Германии. Тревожные новости приходят из Германии. На одной из нефтяных скважин на северо-западе страны произошел мощный взрыв.

Четыре человека получили тяжелые ранения, их на вертолете доставили в ближайший ожоговый центр.

Врачи уверяют, что их жизни находятся вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП сейчас работают пожарные и спасатели. Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей.

Что стало причиной взрыва, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

# происшествия # Взрыв

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