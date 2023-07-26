Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске

Новости Беларуси. Деньги заплатили, но так и не получили товар. Столичные оперативники вскрыли факты мошенничества в особо крупном размере. На клиентах наживался 38-летний руководитель одной из минских фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение полутора лет он заключал договоры на производство модульных строительных контейнеров. При этом брал предоплату в 80 %, а то и 100 %. Свои обязательства перед заказчиками мужчина не исполнял.

Николай Ипатов, начальник ОБЭП Заводского РУВД Минска:

Кроме того, мужчина занимал производственные и складские помещения, но арендную плату не вносил. Общий ущерб от указанных действий фигуранта составил более 120 тысяч рублей.