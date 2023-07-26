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Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске

26 июля 2023 10:35
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Новости Беларуси. Деньги заплатили, но так и не получили товар. Столичные оперативники вскрыли факты мошенничества в особо крупном размере. На клиентах наживался 38-летний руководитель одной из минских фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске-1

В течение полутора лет он заключал договоры на производство модульных строительных контейнеров. При этом брал предоплату в 80 %, а то и 100 %. Свои обязательства перед заказчиками мужчина не исполнял.

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске-4

Николай Ипатов, начальник ОБЭП Заводского РУВД Минска:
Кроме того, мужчина занимал производственные и складские помещения, но арендную плату не вносил. Общий ущерб от указанных действий фигуранта составил более 120 тысяч рублей.

Директор фирмы задержан за мошенничество в Минске-7

В феврале прошлого года наша организация заключила договор с частной компанией на аренду помещений для производства для блок-контейнеров. Согласно договору, представитель организации должен был оплачивать ежемесячно порядка 3 200 рублей. При этом платежи за аренду помещений не производились девять месяцев. Сумма ущерба нашему предприятию составила порядка 29 тысяч рублей.

Убытки понесли 13 субъектов хозяйствования, 11 из них – государственные. Следователями возбуждено уголовное дело.

# Мошенничество # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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