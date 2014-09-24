Стрельба в торговом центре в США: стрелки ранили 2 человека, сами разбились насмерть, удирая от полиции

Новости США. Новый инцидент со стрельбой произошел в США. В штате Флорида двое неизвестных открыли огонь в одном из торговых центров.

Два человека оказались ранены.

Однако медики уверяют, что их жизни находятся вне опасности.

Гораздо хуже всё закончилось для самих преступников.

Чтобы задержать злоумышленников, полиции пришлось устроить погоню, которая, к слову, продлилась недолго.

Оба стрелка, которые попытались скрыться, попали в ДТП и погибли.

Случаи стрельба в США далеко не единичны. Однако закон, ограничивающий свободное хранение и ношение оружия, до сих пор так и не принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.