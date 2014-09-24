Прямой эфир

Стрельба в торговом центре в США: стрелки ранили 2 человека, сами разбились насмерть, удирая от полиции

24 сентября 2014 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Новый инцидент со стрельбой произошел в США. В штате Флорида двое неизвестных открыли огонь в одном из торговых центров.

Два человека оказались ранены.

Однако медики уверяют, что их жизни находятся вне опасности.

Гораздо хуже всё закончилось для самих преступников.

Чтобы задержать злоумышленников, полиции пришлось устроить погоню, которая, к слову, продлилась недолго.

Оба стрелка, которые попытались скрыться, попали в ДТП и погибли.

Случаи стрельба в США далеко не единичны. Однако закон, ограничивающий свободное хранение и ношение оружия, до сих пор так и не принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии взорвалась нефтяная скважина: есть раненые, из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей
24 сентября 2014 11:08

В Германии взорвалась нефтяная скважина: есть раненые, из близлежащих населенных пунктов эвакуируют жителей

Кровавая драма в Индии: тигр на глазах у посетителей зоопарка растерзал школьника
24 сентября 2014 09:11

Кровавая драма в Индии: тигр на глазах у посетителей зоопарка растерзал школьника

Баллон с бытовым газом взорвался в автобусе в Индии: 11 человек погибли, более 100 ранены
24 сентября 2014 08:15

Баллон с бытовым газом взорвался в автобусе в Индии: 11 человек погибли, более 100 ранены