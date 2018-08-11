В Минске девушка хотела совершить самоубийство. Её спасли сотрудники ОМОН

Новости Беларуси. В Минске сотрудники ОМОН предотвратили самоубийство. Девушка собиралась спрыгнуть с крыши одного из зданий на улице Зыбицкой.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, такое решение гражданка приняла из-за конфликта в семье. Пока один из милиционеров отвлекал девушку, двое других незаметно пробрались на крышу.

Затем сотрудники ОМОН начали вести с гражданкой диалог и осторожно подходить. Через некоторое время милиционеры смогли приблизиться достаточно, чтобы предотвратить угрозу жизни девушки. В дальнейшем спасённую передали медработникам.

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