Четыре автомобиля горели на парковке в Минске из-за сигареты

Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля повреждены в результате пожара во втором Велосипедном переулке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виной всему оказалась непотушенная сигарета. Возгорание произошло на автомобильной стоянке, поэтому огонь быстро перекинулся на другие транспортные средства. Машина, с которой начался пожар, сгорела полностью, а 33-летний водитель получил многочисленные ожоги. Он сейчас в больнице.