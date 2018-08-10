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Четыре автомобиля горели на парковке в Минске из-за сигареты

10 августа 2018 23:11
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Новости Беларуси. Сразу четыре автомобиля повреждены в результате пожара во втором Велосипедном переулке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Четыре автомобиля горели на парковке в Минске из-за сигареты-1

Виной всему оказалась непотушенная сигарета. Возгорание произошло на автомобильной стоянке, поэтому огонь быстро перекинулся на другие транспортные средства. Машина, с которой начался пожар, сгорела полностью, а 33-летний водитель получил многочисленные ожоги. Он сейчас в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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