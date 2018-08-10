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Маршрутка протаранила столб в Минске: водитель и пасажир реанимированы

10 августа 2018 23:06
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Новости Беларуси. Не справился с управлением: 10 августа днем на Свердлова маршрутка врезалась в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маршрутка протаранила столб в Минске: водитель и пасажир реанимированы-1

Автомобиль ехал со стороны Аранской в третьей полосе.

Маршрутка протаранила столб в Минске: водитель и пасажир реанимированы-4

Вблизи пересечения с Бобруйской водитель решил резко перестроиться, но не удержал машину, выехав за пределы дороги. В итоге водитель и пассажир доставлены в больницу. Детали ДТП выясняются.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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