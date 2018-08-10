Маршрутка протаранила столб в Минске: водитель и пасажир реанимированы

Новости Беларуси. Не справился с управлением: 10 августа днем на Свердлова маршрутка врезалась в столб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вблизи пересечения с Бобруйской водитель решил резко перестроиться, но не удержал машину, выехав за пределы дороги. В итоге водитель и пассажир доставлены в больницу. Детали ДТП выясняются.