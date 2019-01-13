В центре Минска девушку травмировал упавший с крыши кирпич

Новости Беларуси. Минская милиция проводит проверку по факту травмирования девушки упавшим с крыши кирпичом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в центре города, в районе железнодорожного вокзала. Известно, что строительный материал был сброшен во время чистки кровли здания от снега.