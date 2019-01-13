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В центре Минска девушку травмировал упавший с крыши кирпич

13 января 2019 12:51
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Новости Беларуси. Минская милиция проводит проверку по факту травмирования девушки упавшим с крыши кирпичом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска девушку травмировал упавший с крыши кирпич-1

Инцидент произошел в центре города, в районе железнодорожного вокзала. Известно, что строительный материал был сброшен во время чистки кровли здания от снега.

В центре Минска девушку травмировал упавший с крыши кирпич-4

В результате у прохожей диагностировали гематому и перелом пальца ноги. Минчанка требует разъяснений в ЖЭСе, кроме того, написала заявление в милицию. В настоящее время правоохранители ожидают результаты экспертизы.

# травматология # происшествия # Фотофакт

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