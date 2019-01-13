В центре Минска девушку травмировал упавший с крыши кирпич

Новости Беларуси. Минская милиция проводит проверку по факту травмирования девушки упавшим с крыши кирпичом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская милиция проводит проверку по факту травмирования девушки упавшим с крыши кирпичом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в центре города, в районе железнодорожного вокзала. Известно, что строительный материал был сброшен во время чистки кровли здания от снега.
В результате у прохожей диагностировали гематому и перелом пальца ноги. Минчанка требует разъяснений в ЖЭСе, кроме того, написала заявление в милицию. В настоящее время правоохранители ожидают результаты экспертизы.