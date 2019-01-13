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21-летний парень погиб под колёсами «товарняка» в Городокском районе

13 января 2019 06:22
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Новости Беларуси. 12 января около пяти вечера в Городокском районе молодой человек погиб под колёсами поезда.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, милиционерам информация о происшествии поступила от дежурного диспетчера железной дороги.  

Управляя товарным поездом, машинист направлялся в Россию. В районе станции Грибачи перед составом оказался 21-летний витеблянин. Парень шёл в деревню по тропинке вдоль рельсов. Машинист заметил юношу, просигналил и экстренно затормозил, но молодой человек всё равно получил смертельные травмы.  

Детали случившегося выясняются.  

Осенью 2018 года возле станции Жабинка человек попал под поезд.  

Мужчина был госпитализирован с политравмами – подробности здесь.  

# Белорусская железная дорога # происшествия

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