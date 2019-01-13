21-летний парень погиб под колёсами «товарняка» в Городокском районе

Новости Беларуси. 12 января около пяти вечера в Городокском районе молодой человек погиб под колёсами поезда.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, милиционерам информация о происшествии поступила от дежурного диспетчера железной дороги.
Управляя товарным поездом, машинист направлялся в Россию. В районе станции Грибачи перед составом оказался 21-летний витеблянин. Парень шёл в деревню по тропинке вдоль рельсов. Машинист заметил юношу, просигналил и экстренно затормозил, но молодой человек всё равно получил смертельные травмы.
Детали случившегося выясняются.
Осенью 2018 года возле станции Жабинка человек попал под поезд.
Мужчина был госпитализирован с политравмами – подробности здесь.