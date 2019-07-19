Минчанин поссорился с директором организации и поджёг его офис

Новости Беларуси. Днём 1 июля злоумышленник поджёг входную дверь одного из офисов на улице Бельского в Минске.

Как сообщает УСК по Минску, через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 30-летний мужчина. В момент совершения правонарушения гражданин был нетрезв (1,11 промилле).

Фигурант пояснил, что он поссорился с директором организации, поэтому и поджёг входную дверь офиса.

По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрено, изъяты вещественные доказательства, допрошены сотрудники организации и прилегающих офисов. Назначены экспертизы. Анализируются записи видеокамер.

Подозреваемому предъявлено обвинение, мужчина признал вину и раскаялся. Фигурант заключён под стражу.

Несколько лет назад в Минске произошёл аналогичный случай.