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За сутки поезда насмерть сбили двух человек на железной дороге

19 июля 2019 10:25
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Новости Беларуси. В Беларуси 18 июля произошло два несчастных случая на железной дороге.

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в половине четвёртого ночи на ж/д станции Озерище под грузовой поезд «Минск – Борисов» попал 47-летний минчанин. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Второй случай произошёл в 12.40 на остановочном пункте Молотковичи. Грузовой поезд «Пинск – Брест» насмерть сбил переходившего пути с велосипедом 54-летнего жителя Пинского района. Задержка движения поезда составила 19 минут.

В обоих происшествиях машинисты применяли экстренное торможение и подавали сигналы большой громкости.

Проводятся проверки.

В конце июня в Могилёвской области на путях за несколько дней погибли четыре человека.

В числе погибших – 17-летняя девушка (здесь подробности).  

# Несчастный случай # происшествия

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