В Минске больше недели ищут 15-летнего пропавшего подростка. Он ушёл из детского дома

Новости Беларуси. В Минске разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний парень.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 15-летний Сенников Даниил Виленович ушел из ГУО «Детский дом № 2». Это произошло днем четырнадцатого августа, но до нынешнего момента местонахождение мальчика не установлено.

Подросток неоднократно покидал учреждение образования и уходил в неизвестном направлении. Мальчик может находиться в торговых центрах – «Момо», «Галерея», «Галилео», или на ж/д вокзале.

Даниил может попросить у прохожих телефон, чтобы зайти на свою страницу в соцсетях.

Подростку на вид 16 лет. Его рост составляет 165-170 сантиметров. Мальчик худощавого телосложения с темно-русыми волосами, которые зачесаны на правый бок.

На нем была надета синяя мастерка, джинсы и кроссовки Nike, рубашка в клетку (синюю, голубую, красную) с коротким рукавом. На подростке также были белые носки, синий и белый браслеты, фенечка на левой руке.

Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8(017) 280-02-02, 8 (029) 681-85-07, 8(029) 663-31-49 или 102.