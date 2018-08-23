В Гомеле мужчина выращивал наркотик в своём частном доме

Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который выращивал у себя дома коноплю в специально оборудованном для этого помещении.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 47-летний имеющий вид на жительство в Беларуси гражданин РФ разводил в своём частном доме коноплю.