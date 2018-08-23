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В Гомеле мужчина выращивал наркотик в своём частном доме

23 августа 2018 11:55
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Новости Беларуси. В Гомеле задержан мужчина, который выращивал у себя дома коноплю в специально оборудованном для этого помещении.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 47-летний имеющий вид на жительство в Беларуси гражданин РФ разводил в своём частном доме коноплю.  

В Гомеле мужчина выращивал наркотик в своём частном доме-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

В доме подозреваемого был проведён обыск. Милиционеры обнаружили и изъяли 2,69 грамма марихуаны, три горшка с растениями конопли, семена и спецоборудование.  

В Гомеле мужчина выращивал наркотик в своём частном доме-4

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.  

Летом 2018 года правоохранители выявили пенсионера из Молодечно, который выращивал коноплю в теплице. 

Мужчина скрывал наркотик в зарослях помидоров – подробнее здесь.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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