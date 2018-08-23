Житель Гродно перевёл мошенникам восемь тысяч евро ради получения несуществующего наследства

Новости Беларуси. Житель Гродно перевёл мошенникам восемь тысяч евро. Мужчина оплачивал оформление документов для получения несуществующего наследства.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, перед инцидентом гродненчанину позвонили из Испании. Мужчине сказали, что скончался один из его дальних родственников, который оставил белорусу 36 миллионов евро наследства.

Чтобы получить деньги, нужно было заплатить определённый процент для оформления документов. С гражданином связался адвокат, который попросил перевести деньги в банк на территории Португалии, поскольку там не взимался процент за перевод.

Гродненчанин согласился и перевёл 8 тысяч евро. На этом общение закончилось. Мужчина обратился в милицию. Детали преступления устанавливаются.

Правоохранители рекомендуют проявлять осторожность и разузнавать всё возможное о том, с кем вы говорите и куда переводите деньги.

Летом 2018 года стало известно о женщине, которая рассказывала жалобные истории о смерти родственников, чтобы получать деньги и продукты питания.