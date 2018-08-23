Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски

Новости Беларуси. Инцидент произошел в одной из деревень Столбцовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мертвое животное нашли закопанным в лесу у села. Выяснилось, что там его – предварительно задушив веревкой – оставили трое местных жителей.

Убийство происходило во дворе дома на глазах у соседей. Расправу мужчины и женщина объяснили своенравным характером пса. Собака по их словам загрызла двух кур из их хозяйства.

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Владелица собаки обратилась в Столбцовский РУВД с заявлением о жестоком обращении с животным, повлекшим его смерть. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Опрошены обе стороны, принимающие участие в конфликте. Тело животного было направлено для проведения исследований о причинах его смерти.