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Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски

23 августа 2018 11:42
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Новости Беларуси. Инцидент произошел в одной из деревень Столбцовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски-1

Мертвое животное нашли закопанным в лесу у села. Выяснилось, что там его – предварительно задушив веревкой – оставили трое местных жителей.

Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски-4

Убийство происходило во дворе дома на глазах у соседей. Расправу мужчины и женщина объяснили своенравным характером пса. Собака по их словам загрызла двух кур из их хозяйства.

Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски-7

Сергей Босько, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Владелица собаки обратилась в Столбцовский РУВД с заявлением о жестоком обращении с животным, повлекшим его смерть. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа. Опрошены обе стороны, принимающие участие в конфликте. Тело животного было направлено для проведения исследований о причинах его смерти.

Милиция Минской области проводит проверку по факту резонансного убийства щенка хаски-10

Тем, кто расправился с собакой – если их вина будет доказана – может грозить уголовная ответственность. Санкции статьи за жестокое обращение с животным предусматривают штраф, арест или год исправительных работ.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Сергей Босько # Фотофакт

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