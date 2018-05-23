15-летнего подростка, сбежавшего из РНПЦ психического здоровья, ищут в Минске

Новости Беларуси. По информации ГУВД Мингорисполкома, 14 мая в обед во время выписки из РНПЦ психического здоровья Сенников Даниил Виленович оттолкнул медсестру и убежал. Мальчик проходил курс лечения в данном медучреждении. Сейчас о местонахождении подростка ничего не известно.

Даниил родился 16 ноября 2002 года. На вид молодому человеку 16 лет. Его рост 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, которые зачесаны на правый бок. На подростке были надеты темная куртка и штаны, а также серая рубашка. С собой у него был темный рюкзак.

Подросток является воспитанником ГУО «Детский дом № 2 г. Минска». Мальчик неоднократно уходил из учреждения образования. Даниил может находится в торговых центрах «Момо», «Галерея», «Галилео» или на железнодорожном вокзале. Подросток просит у прохожих мобильный телефон, чтобы зайти на свою страницу в соцсетях.

Информацию о возможном местонахождении мальчика просят сообщать по телефонам 8 (017) 280-02-02, 8 (029) 681-85-07, 8(017) 663-31-49 или 102.