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В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault

30 октября 2019 07:50
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Новости Беларуси. В Минске примерно в 8:10 Renault врезалось в выехавший на встречную полосу автомобиль.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по мосту со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Московской. В какой-то момент машину занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Renault.

В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии пассажир BMW был заблокирован, ему потребовалась помощь спасателей.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства случившегося.

В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault-4

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

На неделе в Полоцке грузовой поезд врезался в автомобиль.

Водитель машины пытался пересечь пути на запрещающий сигнал светофора – подробности здесь.

# Авария в Минске # происшествия

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