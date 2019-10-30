В Минске BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault
Новости Беларуси. В Минске примерно в 8:10 Renault врезалось в выехавший на встречную полосу автомобиль.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, BMW двигался по мосту со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Московской. В какой-то момент машину занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Renault.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
В результате аварии пассажир BMW был заблокирован, ему потребовалась помощь спасателей.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства случившегося.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
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