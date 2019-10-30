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Житель Пинска подозревается в краже лодочного мотора у жителя Городища

30 октября 2019 07:09
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Новости Беларуси. Житель Пинска подозревается в краже лодочного мотора.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, к правоохранителям за помощью обратился житель посёлка Городище. Он пояснил, что кто-то украл его лодочный мотор.

Вскоре под подозрение попал 30-летний безработный пинчанин, который ранее был судим. Выяснилось, что он подождал, пока хозяин уйдёт из дома, а затем проник внутрь, сняв незакрытый навесной замок.

После этого гражданин забрал мотор и успел его продать до встречи с сотрудниками милиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в Борисове женщина украла у соседки шкатулку с фамильными драгоценностями.

Потерпевшая заметила пропажу спустя несколько месяцев – подробнее здесь.

# Кража # происшествия

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