Прямой эфир

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом

30 октября 2019 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 октября около семи часов утра 36-летний водитель микроавтобуса Merсedes двигался по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В районе девятнадцатого километра дороги, возле Игуменского тракта, мужчина не учел погодные условия и наехал на ограждение.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом -4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате автомобиль отбросило, он перевернулся и перекрыл две правые полосы. Движение на данном участке дороги затруднено. В ДТП никто не пострадал.

На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом -7

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Недавно на МКАД столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии 20-летнюю девушку зажало в салоне (читать дальше).

# Авария в Минске # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Житель Пинска подозревается в краже лодочного мотора у жителя Городища
30 октября 2019 07:09

Житель Пинска подозревается в краже лодочного мотора у жителя Городища

На пожаре в Клецке был спасён хозяин горевшей квартиры
30 октября 2019 06:41

На пожаре в Клецке был спасён хозяин горевшей квартиры

При пожаре на улице Артёма в столичной многоэтажке пострадал человек
29 октября 2019 19:53

При пожаре на улице Артёма в столичной многоэтажке пострадал человек