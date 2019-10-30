На МКАД затруднено движение из-за ДТП с микроавтобусом

Новости Беларуси. На МКАД затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 30 октября около семи часов утра 36-летний водитель микроавтобуса Merсedes двигался по МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Кижеватова.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В районе девятнадцатого километра дороги, возле Игуменского тракта, мужчина не учел погодные условия и наехал на ограждение.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате автомобиль отбросило, он перевернулся и перекрыл две правые полосы. Движение на данном участке дороги затруднено. В ДТП никто не пострадал.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома