В Минске BMW сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 18 января около восьми утра в Минске произошёл наезд на несовершеннолетнюю.

Как сообщает Следственный комитет, 54-летний водитель BMW двигался по улице Ваупшасова. На нерегулируемом пешеходном переходе иномарка сбила 16-летнюю девушку. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД водителем, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений».

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

На неделе в Минске Toyota сбила 15-летнюю школьницу на пешеходном переходе.