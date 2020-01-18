Вблизи Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель фуры Renault двигался по трассе М6 в сторону Гродно. На 251 км дороги лопнуло колесо полуприцепа Schmitz. Водитель остановил транспортное средство на обочине и включил «аварийку».

Новости Беларуси. 16 января около двух часов ночи вблизи Скиделя легковушка врезалась в фуру.

В этот момент по трассе ехала Audi, которая обгоняла по левой полосе другую машину. Вернувшись в правую полосу, 29-летний водитель заметил фуру и попытался избежать столкновения, выкрутив руль влево, но задел полуприцеп правой стороной автомобиля.

К месту происшествия были вызваны сотрудники ГАИ и скорая помощь. Водитель Audi был доставлен в больницу, он получил травму головы, ушибы и ссадины. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.