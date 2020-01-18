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Вблизи Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault

18 января 2020 06:54
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Новости Беларуси. 16 января около двух часов ночи вблизи Скиделя легковушка врезалась в фуру. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель фуры Renault двигался по трассе М6 в сторону Гродно. На 251 км дороги лопнуло колесо полуприцепа Schmitz. Водитель остановил транспортное средство на обочине и включил «аварийку». 

Вблизи Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В этот момент по трассе ехала Audi, которая обгоняла по левой полосе другую машину. Вернувшись в правую полосу, 29-летний водитель заметил фуру и попытался избежать столкновения, выкрутив руль влево, но задел полуприцеп правой стороной автомобиля. 

К месту происшествия были вызваны сотрудники ГАИ и скорая помощь. Водитель Audi был доставлен в больницу, он получил травму головы, ушибы и ссадины. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Вблизи Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Мужчина пояснил, что в среду вечером в Щучине общался с друзьями и выпил два литра пива. Часом позже гражданин сел за руль и поехал в Гродно. Отмечается, что водитель находился в машине один, был пристёгнут. 

По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Крупском районе столкнулись BMW и МАN.

Водитель легковушки был доставлен в реанимацию – здесь подробности

# Авария в Гродненской области # происшествия

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