Вблизи Скиделя Audi врезалась в полуприцеп фуры Renault
Новости Беларуси. 16 января около двух часов ночи вблизи Скиделя легковушка врезалась в фуру.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель фуры Renault двигался по трассе М6 в сторону Гродно. На 251 км дороги лопнуло колесо полуприцепа Schmitz. Водитель остановил транспортное средство на обочине и включил «аварийку».
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В этот момент по трассе ехала Audi, которая обгоняла по левой полосе другую машину. Вернувшись в правую полосу, 29-летний водитель заметил фуру и попытался избежать столкновения, выкрутив руль влево, но задел полуприцеп правой стороной автомобиля.
К месту происшествия были вызваны сотрудники ГАИ и скорая помощь. Водитель Audi был доставлен в больницу, он получил травму головы, ушибы и ссадины. Пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Мужчина пояснил, что в среду вечером в Щучине общался с друзьями и выпил два литра пива. Часом позже гражданин сел за руль и поехал в Гродно. Отмечается, что водитель находился в машине один, был пристёгнут.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Крупском районе столкнулись BMW и МАN.
Водитель легковушки был доставлен в реанимацию – здесь подробности.