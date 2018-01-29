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В Минске рабочий упал с 6-го этажа строящегося дома и погиб. Мужчине было 39 лет

29 января 2018 11:16
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Новости Беларуси. В Минске 28 января с шестого этажа строящегося жилого дома упал плотник-бетонщик.

Как сообщает УСК по Минску, 39-летний мужчина погиб на месте. По предварительным сведениям, строителем был пройден инструктаж. Погибший был в каске и со страховочным поясом для закрепления к тросу.

Специалисты провели осмотр места происшествия. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается служебная документация. Опрашиваются сотрудники организации-застройщика и подрядчика, на которую работал строитель.

Коллеги погибшего рассказали, что в тот день мужчина сообщал о плохом самочувствии.

Осенью прошлого года в Буда-Кошелевском районе с крыши коровника упал рабочий.

Мужчина погиб на месте – здесь подробнее.

# происшествия # Падение с высоты

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