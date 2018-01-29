В Минске рабочий упал с 6-го этажа строящегося дома и погиб. Мужчине было 39 лет

Новости Беларуси. В Минске 28 января с шестого этажа строящегося жилого дома упал плотник-бетонщик.
Как сообщает УСК по Минску, 39-летний мужчина погиб на месте. По предварительным сведениям, строителем был пройден инструктаж. Погибший был в каске и со страховочным поясом для закрепления к тросу.
Специалисты провели осмотр места происшествия. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается служебная документация. Опрашиваются сотрудники организации-застройщика и подрядчика, на которую работал строитель.
Коллеги погибшего рассказали, что в тот день мужчина сообщал о плохом самочувствии.
Осенью прошлого года в Буда-Кошелевском районе с крыши коровника упал рабочий.
Мужчина погиб на месте – здесь подробнее.