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«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе

29 января 2018 13:56
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Новости Беларуси. Трехлетняя и пятилетняя сестры, которые после страшной аварии, произошедшей в Воложинском районе, были доставлены в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, готовятся к выписке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе-1

Сюда пациенток перевели из Воложинской центральной районной больницы ночью с диагнозом черепно-мозговая травма. Медики их состояние оценивают как стабильное, здоровью ничего не угрожает.

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе-4

Павел Козич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №2 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Были переведены дети из Воложинской центральной больницы. На момент поступления были осмотрены всеми необходимыми специалистами, включая нейрохирургов, травматолога, детского хирурга. Выполнили весь необходимый объем инструментально-лабораторных обследований. На данный момент жизни детей ничего не угрожает, находятся в стабильном состоянии.

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе-7

Напомним, дорожная трагедия, произошедшая накануне вечером на трассе близь Воложина, унесла жизни многодетной матери и двоих детей. По предварительной информации женщина при обгоне выехала на встречную полосу, а при попытке вернуться обратно - не справилась с управлением и допустила занос. На встречной и произошло столкновение с фурой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.

«На данный момент жизни детей ничего не угрожает». Медики о состоянии пострадавших в аварии в Воложинском районе-10

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
В настоящее время в рамках расследования с целью установления скоростного режима, а так же технического состояния транспортных средств, назначены исследования, в том числе судебно-медицинские, автотехнические экспертизы. Кроме того, следствием с места происшествия изъят видеорегистратор, запись с которого в настоящее время изучается. В рамках расследования будут установлены все фактические обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что водительский стаж женщины составлял три года. На  автомобиле были всесезонные шины. 

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Татьяна Белоног # Павел Козич

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