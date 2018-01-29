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В Круглянском районе женщина облила бензином бывшего мужа и подожгла его

29 января 2018 12:44
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Новости Беларуси. 55-летняя жительница Круглянского района подозревается в покушении на убийство, совершённом с особой жестокостью.

Как сообщает УСК по Могилевской области, женщина употребляла спиртные напитки в компании бывшего супруга, проживающего вместе с ней. В ходе ссоры подозреваемая облила 66-летнего мужчину бензином и подожгла. Потерпевшего госпитализировали с термическими ожогами лица и тела.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей деревни. Будет проведён ряд экспертиз, ведётся сбор характеризующих материалов. Идёт подготовка к предъявлению обвинений подозреваемой.

Правоохранительные органы выясняют мотивы и обстоятельства случившегося.

В конце декабря 2017 года в Берестовицком районе произошло ЧП.

Пенсионер облил бензином и поджег бывшую жену (читать далее).

# происшествия # Брак и семья

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