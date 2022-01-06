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В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело

06 января 2022 11:48
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Новости Беларуси. В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело-1

Утром 6 января у троллейбуса, который двигался по 35 маршруту, слетели дуги токоприемника. Женщина вышла их поправить. В это время на нее был совершен наезд.

В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело-4

Вероника Зеленская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Примерно в 6 часов в районе остановочного пункта «Большая Слепня» по улице Кедышко погибла водитель троллейбуса, 46-летняя женщина. У троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время на нее был совершен наезд водителем автобуса городского маршрута.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Если вы стали свидетелями происшествия, следователи просят обратиться в управление Следственного комитета по Минску.

# Авария в Минске # происшествия # Вероника Зеленская # Фотофакт

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