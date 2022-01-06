Новости Беларуси. В Минске автобус насмерть сбил водителя троллейбуса. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 6 января у троллейбуса, который двигался по 35 маршруту, слетели дуги токоприемника. Женщина вышла их поправить. В это время на нее был совершен наезд.

Вероника Зеленская, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Примерно в 6 часов в районе остановочного пункта «Большая Слепня» по улице Кедышко погибла водитель троллейбуса, 46-летняя женщина. У троллейбуса слетели дуги токоприемника, женщина вышла их поправить. В это время на нее был совершен наезд водителем автобуса городского маршрута.