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«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно

04 января 2022 18:44
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Новости Беларуси. Три россиянки, пострадавшие в ДТП под Лиозно, остаются в Витебской областной больнице. Утром было принято решение о транспортировке их на родину для продолжения лечения. Их доставят спецавтомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-1

Состояние пациентов оценивается как средней тяжести – у них переломы позвоночника и ключицы. По последней информации, в медучреждении остается и водитель автобуса, белорус. Остальные, все они граждане России, сегодня, 4 января, отправились в Минск. Часть группы продолжат экскурсионный маршрут по Беларуси. Некоторые приняли решение вернуться домой.  

Подробности в материале Виктора Пралича.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-4

Только сегодня Татьяна вместе с 8-летним сыном Романом – единственным несовершеннолетним пассажиром того злополучного рейса – эмоционально пришли в себя. Говорят, что им повезло больше остальных. Они сидели в конце автобуса. Сами из Череповца. Посмотреть Беларусь планировали впервые, но не в качестве пациентов.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-7

Татьяна и Роман Апурины, пострадавшие (Россия):  
Так неудачно трагически сложились обстоятельства. Как сама произошла авария, мы даже не поняли, мы спали. Как потом поняли, вылетел водитель на встречку. Помощь нам оказали в полном объеме. Спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо. Никто равнодушным не остался. Машины все останавливались. Помогали нам выбираться.  

Аптечки давали.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-10

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Ему был всего 31 год. Пассажиров автобуса доставили каретами скорой помощи в больницы Витебска. У многих пострадавших травмы схожи – переломы костей носа, порезы лица, ссадины. Во время аварии туристы спали. У двух женщин переломы позвонков. Еще у одной – ключицы. Они пока остаются в Витебске. Медики их состояние оценивают как средней степени тяжести.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-13

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Принято решение о транспортировке этих женщин в условиях реанимобиля, которые будут предоставлены российской стороной в ближайшее время. Они будут транспортированы на территорию Российской Федерации. Вероятнее всего, в Смоленск, в учреждения здравоохранения, где в дальнейшем будет осуществлена транспортировка по месту жительства.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-16

Юрий Суманеев, почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области:
По итогу если говорить, то вся медицинская помощь, помощь по транспортировке, по размещению людей была оказана незамедлительно в полном объеме. Все люди удовлетворены. За это огромное спасибо Республике Беларусь, нашему братскому белорусскому народу.

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-19

Пострадавшие – жители из нескольких регионов России. Кострома, Нижний Новгород, Иваново. 38 человек специальными автобусами в сопровождении ГАИ направились в нашу столицу, где будут определяться с дальнейшим маршрутом.  

«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно-22

Татьяна Ивахненко, сопровождающая туристической группы (Россия):  
Мы планируем вернуться в гостиницу. Получить наши вещи из автобуса. И сейчас решается вопрос, потому что у некоторых все-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск.  

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# Авария в Витебской области # происшествия # Татьяна Апурина # Роман Апурин # Елена Кроткова # Юрий Суманеев # Виктор Пралич # Фотофакт

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