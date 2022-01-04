«У некоторых всё-таки есть желание посмотреть хотя бы Минск». Как себя чувствуют российские туристы, которые пострадали в ДТП под Лиозно

Новости Беларуси. Три россиянки, пострадавшие в ДТП под Лиозно, остаются в Витебской областной больнице. Утром было принято решение о транспортировке их на родину для продолжения лечения. Их доставят спецавтомобилями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние пациентов оценивается как средней тяжести – у них переломы позвоночника и ключицы. По последней информации, в медучреждении остается и водитель автобуса, белорус. Остальные, все они граждане России, сегодня, 4 января, отправились в Минск. Часть группы продолжат экскурсионный маршрут по Беларуси. Некоторые приняли решение вернуться домой. Подробности в материале Виктора Пралича.

Только сегодня Татьяна вместе с 8-летним сыном Романом – единственным несовершеннолетним пассажиром того злополучного рейса – эмоционально пришли в себя. Говорят, что им повезло больше остальных. Они сидели в конце автобуса. Сами из Череповца. Посмотреть Беларусь планировали впервые, но не в качестве пациентов.

Татьяна и Роман Апурины, пострадавшие (Россия):

Так неудачно трагически сложились обстоятельства. Как сама произошла авария, мы даже не поняли, мы спали. Как потом поняли, вылетел водитель на встречку. Помощь нам оказали в полном объеме. Спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо. Никто равнодушным не остался. Машины все останавливались. Помогали нам выбираться. Аптечки давали.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Ему был всего 31 год. Пассажиров автобуса доставили каретами скорой помощи в больницы Витебска. У многих пострадавших травмы схожи – переломы костей носа, порезы лица, ссадины. Во время аварии туристы спали. У двух женщин переломы позвонков. Еще у одной – ключицы. Они пока остаются в Витебске. Медики их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Принято решение о транспортировке этих женщин в условиях реанимобиля, которые будут предоставлены российской стороной в ближайшее время. Они будут транспортированы на территорию Российской Федерации. Вероятнее всего, в Смоленск, в учреждения здравоохранения, где в дальнейшем будет осуществлена транспортировка по месту жительства.

Юрий Суманеев, почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области:

По итогу если говорить, то вся медицинская помощь, помощь по транспортировке, по размещению людей была оказана незамедлительно в полном объеме. Все люди удовлетворены. За это огромное спасибо Республике Беларусь, нашему братскому белорусскому народу.