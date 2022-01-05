В деревне под Слуцком горел жилой дом. Хозяина спасти не удалось

Новости Беларуси. Происшествие в Слуцком районе. В деревне Белая Лужа горел жилой дом. Прибывшие спасатели обнаружили внутри хозяина без сознания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Происшествие в Слуцком районе. В деревне Белая Лужа горел жилой дом. Прибывшие спасатели обнаружили внутри хозяина без сознания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Мужчину вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия. Затем пострадавшего передали скорой. Позже медики констатировали смерть. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается.