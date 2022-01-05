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В деревне под Слуцком горел жилой дом. Хозяина спасти не удалось

05 января 2022 14:49
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Новости Беларуси. Происшествие в Слуцком районе. В деревне Белая Лужа горел жилой дом. Прибывшие спасатели обнаружили внутри хозяина без сознания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В деревне под Слуцком горел жилой дом. Хозяина спасти не удалось-1

Мужчину вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия. Затем пострадавшего передали скорой. Позже медики констатировали смерть. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается.  

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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