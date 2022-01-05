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МВД: у знакомых умершего жителя Речицы обнаружено около килограмма марихуаны

05 января 2022 07:15
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают работу по установлению участников преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: у знакомых умершего жителя Речицы обнаружено около килограмма марихуаны-1

Такие факты были выяснены в ходе установления обстоятельств смерти жителя Речицы. У умершего мужчины был обнаружен пакет с марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны.

МВД: у знакомых умершего жителя Речицы обнаружено около килограмма марихуаны-4

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотиков. В результате проведения санкционированных обысков 27-летнего и 28-летнего горожан обнаружено около килограмма марихуаны. Готовый наркотик хранился в пакетах и в различных емкостях.

МВД: у знакомых умершего жителя Речицы обнаружено около килограмма марихуаны-7

Установлено, что умерший являлся фигурантом уголовного дела о причинении телесных повреждений, неоднократно привлекался к административной ответственности.

# Наркотики # происшествия # Виталий Пристромов # Фотофакт

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