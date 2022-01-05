МВД: у знакомых умершего жителя Речицы обнаружено около килограмма марихуаны

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают работу по установлению участников преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие факты были выяснены в ходе установления обстоятельств смерти жителя Речицы. У умершего мужчины был обнаружен пакет с марихуаной, что подтверждено химической экспертизой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотиков. В результате проведения санкционированных обысков 27-летнего и 28-летнего горожан обнаружено около килограмма марихуаны. Готовый наркотик хранился в пакетах и в различных емкостях.