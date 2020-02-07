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В Минске Audi врезалась в припаркованную фуру с прицепом

07 февраля 2020 06:26
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Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в припаркованную машину, пострадал водитель. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний водитель Audi A4 ехал по улице Байкальской в сторону проспекта Партизанского. В какой-то момент автомобиль столкнулся с припаркованной Volvo с прицепом. 

В Минске Audi врезалась в припаркованную фуру с прицепом -1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Водитель получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии выезжали спасатели, сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося. 

В Минске Audi врезалась в припаркованную фуру с прицепом -4

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

На прошлой неделе в Минске Volkswagen врезался в стоявшую на обочине Honda.

Водитель был пьян – подробнее здесь

# Авария в Минске # происшествия

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