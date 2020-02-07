В Минске Audi врезалась в припаркованную фуру с прицепом

Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в припаркованную машину, пострадал водитель. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний водитель Audi A4 ехал по улице Байкальской в сторону проспекта Партизанского. В какой-то момент автомобиль столкнулся с припаркованной Volvo с прицепом.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии выезжали спасатели, сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома