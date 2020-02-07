В Минске Audi врезалась в припаркованную фуру с прицепом
Новости Беларуси. В Минске иномарка врезалась в припаркованную машину, пострадал водитель.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний водитель Audi A4 ехал по улице Байкальской в сторону проспекта Партизанского. В какой-то момент автомобиль столкнулся с припаркованной Volvo с прицепом.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии выезжали спасатели, сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются все детали случившегося.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На прошлой неделе в Минске Volkswagen врезался в стоявшую на обочине Honda.
Водитель был пьян – подробнее здесь.