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В Минске Volkswagen врезался в Honda и наехал на столб

03 февраля 2020 07:54
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Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб. 

Как сообщает МВД Беларуси, за рулём иномарки находился 27-летний мужчина. На ул. Ваупшасова машина задела стоявшую у обочины Honda, после чего врезалась в бордюр и столкнулась со столбом. 

Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого водителя. В крови гражданина содержалось 1,8 промилле алкоголя. По словам мужчины, накануне он выпил примерно два литра пива. 

В аварии никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения. 

На неделе в Минске такси врезалось в иномарку и наехало на столб. 

Пострадал один человек – подробности здесь

# Авария в Минске # происшествия

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