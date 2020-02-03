В Минске Volkswagen врезался в Honda и наехал на столб

Новости Беларуси. В ночь на 2 февраля в Минске каршеринговый Volkswagen Polo врезался в машину и столб.

Как сообщает МВД Беларуси, за рулём иномарки находился 27-летний мужчина. На ул. Ваупшасова машина задела стоявшую у обочины Honda, после чего врезалась в бордюр и столкнулась со столбом.

Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения скоростного режима и нетрезвого водителя. В крови гражданина содержалось 1,8 промилле алкоголя. По словам мужчины, накануне он выпил примерно два литра пива.

В аварии никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.

На неделе в Минске такси врезалось в иномарку и наехало на столб.