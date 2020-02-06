В Новополоцке рабочий упал с высоты около 8 метров

Новости Беларуси. Днём 5 февраля в Новополоцке был тяжело травмирован рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний кровельщик работал на крыше здания дошкольного учреждения. В какой-то момент опрокинулся и упал подъёмник.

В результате падения с высоты около 8 метров рабочий получил телесные повреждения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован.

Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертизы, изъята необходимая для проверки документация, опрашиваются очевидцы.

Зимой 2019 года в Витебске мужчина упал в вентшахту девятиэтажки.