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В Новополоцке рабочий упал с высоты около 8 метров

06 февраля 2020 12:56
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Новости Беларуси. Днём 5 февраля в Новополоцке был тяжело травмирован рабочий. 

Как сообщает Следственный комитет, 49-летний кровельщик работал на крыше здания дошкольного учреждения. В какой-то момент опрокинулся и упал подъёмник. 

В результате падения с высоты около 8 метров рабочий получил телесные повреждения. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии, он госпитализирован. 

Место происшествия осмотрено, назначено проведение судмедэкспертизы, изъята необходимая для проверки документация, опрашиваются очевидцы. 

Зимой 2019 года в Витебске мужчина упал в вентшахту девятиэтажки. 

Пострадавшему потребовалась помощь спасателей – подробности здесь

# Падение с высоты # происшествия

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