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В Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста

31 мая 2019 13:39
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Новости Беларуси. 31 мая около десяти утра в Минске велосипедист попал под колёса Audi.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 41-летний водитель за рулём иномарки двигался по проспекту Победителей в сторону МКАД. В определённый момент машина сбила ехавшего впереди 64-летнего велосипедиста.  

В Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста-1

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы. Мужчина был госпитализирован.  

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и специалист УГКСЭ по Минску.  

В Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста-4

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

На неделе в Ушачах лесовоз сбил 65-летнего велосипедиста.  

Мужчина погиб – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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