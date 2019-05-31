В Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста

Новости Беларуси. 31 мая около десяти утра в Минске велосипедист попал под колёса Audi.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 41-летний водитель за рулём иномарки двигался по проспекту Победителей в сторону МКАД. В определённый момент машина сбила ехавшего впереди 64-летнего велосипедиста.