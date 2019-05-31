В Минске Audi сбила ехавшего впереди велосипедиста
Новости Беларуси. 31 мая около десяти утра в Минске велосипедист попал под колёса Audi.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 41-летний водитель за рулём иномарки двигался по проспекту Победителей в сторону МКАД. В определённый момент машина сбила ехавшего впереди 64-летнего велосипедиста.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Водитель двухколёсного транспортного средства получил травмы. Мужчина был госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и специалист УГКСЭ по Минску.
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
На неделе в Ушачах лесовоз сбил 65-летнего велосипедиста.
Мужчина погиб – подробности здесь.