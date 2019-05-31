Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет

В 2004 году в милицию Бобруйска обратилась женщина: пропал 51-летний сожитель. Поиски не увенчались успехом.

15 лет потребовалось сыщикам Могилёвской области, чтобы найти преступника и доказать его причастность к убийству.

Правоохранители уверяют: буквально через несколько дней после пропажи 51-летнего бобруйчанина, в неизвестном направлении исчез и сын мужчины. Чем закончилась эта запутанная история, рассказываем в программе «Экстренный вызов».

Александр Толкачев, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома: Покинул Республику Беларусь и проживал длительное время на территории Европы и Российской Федерации. В мае 2019 года была получена информация, что гражданин должен приехать на Радуницу для посещения могил.

Информация оказалась достоверной. 39-летний мужчина, спустя долгие годы, действительно, приехал на могилу родственников. И как будто не уезжал – здесь его всё ещё помнят! Прямо на кладбище подозреваемого задержали оперативники.

Как сообщается, в совершенном преступлении он сразу сознался.