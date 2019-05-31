Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет

15 лет потребовалось сыщикам Могилёвской области, чтобы найти преступника и доказать его причастность к убийству.
В 2004 году в милицию Бобруйска обратилась женщина: пропал 51-летний сожитель. Поиски не увенчались успехом.
15 лет потребовалось сыщикам Могилёвской области, чтобы найти преступника и доказать его причастность к убийству.
В 2004 году в милицию Бобруйска обратилась женщина: пропал 51-летний сожитель. Поиски не увенчались успехом.
Правоохранители уверяют: буквально через несколько дней после пропажи 51-летнего бобруйчанина, в неизвестном направлении исчез и сын мужчины. Чем закончилась эта запутанная история, рассказываем в программе «Экстренный вызов».
Александр Толкачев, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома:
Покинул Республику Беларусь и проживал длительное время на территории Европы и Российской Федерации. В мае 2019 года была получена информация, что гражданин должен приехать на Радуницу для посещения могил.
Информация оказалась достоверной. 39-летний мужчина, спустя долгие годы, действительно, приехал на могилу родственников. И как будто не уезжал – здесь его всё ещё помнят! Прямо на кладбище подозреваемого задержали оперативники.
Как сообщается, в совершенном преступлении он сразу сознался.
Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилёвской области:
При проверке показаний на месте подозреваемый продемонстрировал обстоятельства совершения им противоправных действий. А так же указал участок местности в лесном массиве Бобруйского района, где он закопал останки погибшего мужчины.
Подозреваемый в данный момент находится под арестом.
Генпрокуратура страны уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Приговор суда не заставит себя долго ждать. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.