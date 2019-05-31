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Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет

31 мая 2019 13:12
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15 лет потребовалось сыщикам Могилёвской области, чтобы найти преступника и доказать его причастность к убийству.

В 2004 году в милицию Бобруйска обратилась женщина: пропал 51-летний сожитель. Поиски не увенчались успехом.

Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет-1

Правоохранители уверяют: буквально через несколько дней после пропажи 51-летнего бобруйчанина, в неизвестном направлении исчез и сын мужчины. Чем закончилась эта запутанная история, рассказываем в программе «Экстренный вызов».

Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет-4

Александр Толкачев, начальник отдела управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома:
Покинул Республику Беларусь и проживал длительное время на территории Европы и Российской Федерации. В мае 2019 года была получена информация, что гражданин должен приехать на Радуницу для посещения могил.

Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет-7

Информация оказалась достоверной. 39-летний мужчина, спустя долгие годы, действительно, приехал на могилу родственников. И как будто не уезжал – здесь его всё ещё помнят! Прямо на кладбище подозреваемого задержали оперативники.

Как сообщается, в совершенном преступлении он сразу сознался. 

Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет-10

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК по Могилёвской области:
При проверке показаний на месте подозреваемый продемонстрировал обстоятельства совершения им противоправных действий. А так же указал участок местности в лесном массиве Бобруйского района, где он закопал останки погибшего мужчины.

Подозреваемый в данный момент находится под арестом.

Задержали на Радуницу прямо на кладбище: в Бобруйске убийцу поймали спустя 15 лет-13

Генпрокуратура страны уже возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Приговор суда не заставит себя долго ждать. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

# Убийство # происшествия # Александр Толкачёв # Анастасия Лавринович

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