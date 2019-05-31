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В Барановичах при столкновении Mercedes и Kawasaki пострадал мотоциклист

31 мая 2019 12:44
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Новости Беларуси. 30 мая примерно в полпятого вечера в Барановичах столкнулись грузовик и мотоцикл.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, нетрезвый 59-летний местный житель за рулём Mercedes-Benz 410 двигался по улице Парковой. При повороте на дворовую территорию водитель грузовика не пропустил ехавший навстречу Kawasaki Ninja ZX-6R.  

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение. Отмечается, что у водителя мотоцикла не было прав на вождение этого транспортного средства.  

Ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Гродно водитель легковушки не пропустил мотоциклиста.  

Водитель мотоцикла был госпитализирован – здесь подробности.  

# Гибель мотоциклиста в Беларуси. Аварии с участием мотоциклов, байков # происшествия

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