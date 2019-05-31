В Барановичах при столкновении Mercedes и Kawasaki пострадал мотоциклист

Новости Беларуси. 30 мая примерно в полпятого вечера в Барановичах столкнулись грузовик и мотоцикл.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, нетрезвый 59-летний местный житель за рулём Mercedes-Benz 410 двигался по улице Парковой. При повороте на дворовую территорию водитель грузовика не пропустил ехавший навстречу Kawasaki Ninja ZX-6R.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение. Отмечается, что у водителя мотоцикла не было прав на вождение этого транспортного средства.

Ведётся проверка.

Весной 2019 года в Гродно водитель легковушки не пропустил мотоциклиста.