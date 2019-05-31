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19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия в Берёзовском районе

31 мая 2019 13:03
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Новости Беларуси. Утром 30 мая в Берёзовском районе 19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия.  

Как сообщает Следственный комитет, молодой человек занимался ремонтом здания на его крыше. В определённый момент один из листов шифера лопнул, что привело к падению парня на бетон с высоты более четырёх метров.  

Пострадавший был госпитализирован. Пациент находится в тяжёлом состоянии.  

Согласно предварительной информации, рабочий не использовал страховочные приспособления.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания.  

Юноше потребовалась госпитализация – подробности здесь.  

# Падение с высоты # происшествия

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