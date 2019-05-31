19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия в Берёзовском районе

Новости Беларуси. Утром 30 мая в Берёзовском районе 19-летний рабочий упал с крыши цеха предприятия.

Как сообщает Следственный комитет, молодой человек занимался ремонтом здания на его крыше. В определённый момент один из листов шифера лопнул, что привело к падению парня на бетон с высоты более четырёх метров.

Пострадавший был госпитализирован. Пациент находится в тяжёлом состоянии.

Согласно предварительной информации, рабочий не использовал страховочные приспособления.

По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания.