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Первый завозной случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

28 февраля 2020 06:23
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Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса. 

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, 27 февраля тесты, проведённые в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, выявили коронавирус 2019-nCoV у студента из Ирана. Он прибыл из Баку 22 февраля. 

Сейчас парень и вступавшие с ним в контакт люди находится в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Самочувствие юноши удовлетворительное. 

С 20 февраля в Беларуси проводятся обследования и лабораторная диагностика всех граждан, которые прибывают из Южной Кореи, Ирана и Италии. 

Ведутся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространение коронавируса в Беларуси. 

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в некоторые страны.

Там фиксируется большое число случаев заражения – здесь подробности

# Коронавирус # происшествия

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