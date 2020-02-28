Первый завозной случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, 27 февраля тесты, проведённые в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, выявили коронавирус 2019-nCoV у студента из Ирана. Он прибыл из Баку 22 февраля.

Сейчас парень и вступавшие с ним в контакт люди находится в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Самочувствие юноши удовлетворительное.

С 20 февраля в Беларуси проводятся обследования и лабораторная диагностика всех граждан, которые прибывают из Южной Кореи, Ирана и Италии.

Ведутся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространение коронавируса в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендует воздержаться от поездок в некоторые страны.