На «Нафтане» рабочий получил травму. Мужчина скончался в больнице

Новости Беларуси. Рабочий получил травму на «Нафтане».

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, происшествие случилось 26 февраля днем. 36-летний рабочий получил травму осколком диска асфальтобетонорезки при монтаже трубопровода.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где мужчина позже скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, которая регламентирует порядок производства работ и охрану труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Было установлено, что погибший является работником трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан».

Инструмент, при помощи которого производились работы, был изъят.

Новополоцкий городской отдел СК проводит доследственную проверку.