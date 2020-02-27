На «Нафтане» рабочий получил травму. Мужчина скончался в больнице

Новости Беларуси. Рабочий получил травму на «Нафтане».
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет, происшествие случилось 26 февраля днем. 36-летний рабочий получил травму осколком диска асфальтобетонорезки при монтаже трубопровода.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, где мужчина позже скончался.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документацию, которая регламентирует порядок производства работ и охрану труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Было установлено, что погибший является работником трубопроводной компании, которая выполняла работы по договору подряда в ОАО «Нафтан».
Инструмент, при помощи которого производились работы, был изъят.
Новополоцкий городской отдел СК проводит доследственную проверку.
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