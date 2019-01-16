В Минске 20-летний парень обвиняется по 132 преступным эпизодам

Новости Беларуси. Завершено расследование по делу со 132 эпизодами преступлений.
Как сообщает УСК по Минску, с апреля 2017 года по июль 2018 года 20-летний парень в столице Беларуси присвоил имущество физических и юридических лиц на сумму более 73 тысяч рублей.
Обвиняемый просил знакомых заключить от их имени договоры проката или купли-продажи имущества в рассрочку. Далее фигурант забирал товар и обещал самостоятельно оплачивать его, но не делал этого.
Затем обвиняемый начал размещать объявления о готовности дать деньги в долг, если его клиент купит имущество в рассрочку. Люди делали это, получали деньги и отдавали товар, после чего парень исчезал и свои обязательства не выполнял.
Фигурант также являлся ИП и с начала осени 2017 года по январь 2018 года заключил дилерское соглашение с одним из крупных операторов сотовой связи. Гражданин получил товар на сумму более 12 тысяч рублей, который присвоил и продал при помощи объявлений по заниженной цене.
Обвиняемый также составлял ложные документы об оказании услуг электросвязи, вносил эти сведения в программу учёта пользователей и получал вознаграждение за высокие продажи. Через некоторое время факт фальсификации был раскрыт.
Полученные деньги фигурант тратил на девушку, развлечения и покупку машин.
В ходе предварительного расследования были допрошены несколько сотен свидетелей и потерпевших. Похищенные у оператора сотовой связи мобильники найдены и изъяты. Похищенное изымалось по всей Беларуси.
Возбуждено уголовное дело.
На имущество обвиняемого наложен арест. Были проведены техническая и почерковедческая экспертизы. У гражданина среднее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Минчанин содержится под стражей.
Уголовное дело передано прокурору.
Зимой 2019 года стало известно о жителе Орши, который проиграл в казино 54 тысячи долларов.
Эти деньги подозреваемый брал в долг у знакомых – подробнее здесь.