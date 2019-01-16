В Минске 20-летний парень обвиняется по 132 преступным эпизодам

Новости Беларуси. Завершено расследование по делу со 132 эпизодами преступлений.

Как сообщает УСК по Минску, с апреля 2017 года по июль 2018 года 20-летний парень в столице Беларуси присвоил имущество физических и юридических лиц на сумму более 73 тысяч рублей.

Обвиняемый просил знакомых заключить от их имени договоры проката или купли-продажи имущества в рассрочку. Далее фигурант забирал товар и обещал самостоятельно оплачивать его, но не делал этого.

Затем обвиняемый начал размещать объявления о готовности дать деньги в долг, если его клиент купит имущество в рассрочку. Люди делали это, получали деньги и отдавали товар, после чего парень исчезал и свои обязательства не выполнял.