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В Минске 20-летний парень обвиняется по 132 преступным эпизодам

16 января 2019 14:16
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Новости Беларуси. Завершено расследование по делу со 132 эпизодами преступлений.  

Как сообщает УСК по Минску, с апреля 2017 года по июль 2018 года 20-летний парень в столице Беларуси присвоил имущество физических и юридических лиц на сумму более 73 тысяч рублей.  

Обвиняемый просил знакомых заключить от их имени договоры проката или купли-продажи имущества в рассрочку. Далее фигурант забирал товар и обещал самостоятельно оплачивать его, но не делал этого.  

Затем обвиняемый начал размещать объявления о готовности дать деньги в долг, если его клиент купит имущество в рассрочку. Люди делали это, получали деньги и отдавали товар, после чего парень исчезал и свои обязательства не выполнял.  

В Минске 20-летний парень обвиняется по 132 преступным эпизодам-1

Фото: УСК по Минску  

Фигурант также являлся ИП и с начала осени 2017 года по январь 2018 года заключил дилерское соглашение с одним из крупных операторов сотовой связи. Гражданин получил товар на сумму более 12 тысяч рублей, который присвоил и продал при помощи объявлений по заниженной цене.  

Обвиняемый также составлял ложные документы об оказании услуг электросвязи, вносил эти сведения в программу учёта пользователей и получал вознаграждение за высокие продажи. Через некоторое время факт фальсификации был раскрыт.  

Полученные деньги фигурант тратил на девушку, развлечения и покупку машин.  

В ходе предварительного расследования были допрошены несколько сотен свидетелей и потерпевших. Похищенные у оператора сотовой связи мобильники найдены и изъяты. Похищенное изымалось по всей Беларуси.  

Возбуждено уголовное дело.  

На имущество обвиняемого наложен арест. Были проведены техническая и почерковедческая экспертизы. У гражданина среднее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Минчанин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано прокурору.  

Зимой 2019 года стало известно о жителе Орши, который проиграл в казино 54 тысячи долларов.  

Эти деньги подозреваемый брал в долг у знакомых – подробнее здесь.  

# Мошенничество # происшествия

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