Житель Орши одолжил у знакомых 54 тысячи долларов и проиграл их в казино

Новости Беларуси. Житель Орши одалживал деньги на развитие вымышленной коммерции, но проиграл их в казино.

По информации ГУВД Мингорисполкома, по подозрению в совершении мошенничества был задержан 29-летний житель райцентра.

Было установлено, что в течение 2015-2016 годов мужчина периодически одалживал деньги у своих знакомых. Средства он не возвращал.

У брата супруги мужчина одолжил деньги под предлогом развития бизнеса по перепродаже автомобилей из России на территории Беларуси. Мужчина брал деньги под видом покупки очередного автомобиля в соседней стране, но сам проигрывал их в казино Минска. Фотографии дорогих автомобилей мужчина делал на столичных улицах, показывал их потерпевшему и говорил, что именно эти транспортные средства он пригнал для продажи.

С двумя другими потерпевшими житель Орши познакомился, когда работал охранником в одном из ТЦ Минска. Им он рассказал, что вместе с братом супруги имеет бизнес по продаже польской мебели. Мужчина брал у коллег деньги на развитие бизнеса. Оказалось, что у брата супруги мужчины, который также оказался потерпевшим, действительно существует такой бизнес, но подозреваемый не имеет к нему никакого отношения.

Чтобы подтвердить свое финансовое благополучие перед коллегами, мужчина показывал фото мебели из магазина родственника и утверждал, что когда продажи вырастут, деньги будут возвращены.

Трое потерпевших обратились в милицию в конце 2018 года, когда им надоело ждать возврата долга. Сумма причиненного ущерба составила 54 тысячи долларов. Все эти деньги мужчина проиграл в казино.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.