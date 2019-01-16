Прямой эфир

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

16 января 2019 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Омлет из 4 миллионов яиц. Этот рекорд мог бы стать достижением для Книги рекордов Гиннесса, но вместо создания огромного блюда причинен серьезный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик-1

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик-3

Хрупкий груз практически полностью оказался на дороге. Его перевозил 22-летний водитель из Щучина в Ивье. На 162-м километре трассы Минск-Гродно – на «слонимской» развязке – водитель перепутал дорогу и, когда понял, что едет не туда, резко затормозил, не справился с управлением и грузовик лег на бок.

К счастью, водитель не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности. Как сообщил молодой человек, дорога ему хорошо знакома, а что конкретно заставило водителя сбиться с пути и устроить яичный коллапс, он объяснить не смог.

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик-6

# Авария в Гродненской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жителю Гродно предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве за инъекции двум малолетним девочкам
16 января 2019 09:29

Жителю Гродно предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве за инъекции двум малолетним девочкам

В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel
16 января 2019 08:28

В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel

В Гродно 17-летний юноша ушёл в школу и пропал
16 января 2019 07:48

В Гродно 17-летний юноша ушёл в школу и пропал