4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

Новости Беларуси. Омлет из 4 миллионов яиц. Этот рекорд мог бы стать достижением для Книги рекордов Гиннесса, но вместо создания огромного блюда причинен серьезный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хрупкий груз практически полностью оказался на дороге. Его перевозил 22-летний водитель из Щучина в Ивье. На 162-м километре трассы Минск-Гродно – на «слонимской» развязке – водитель перепутал дорогу и, когда понял, что едет не туда, резко затормозил, не справился с управлением и грузовик лег на бок.

К счастью, водитель не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности. Как сообщил молодой человек, дорога ему хорошо знакома, а что конкретно заставило водителя сбиться с пути и устроить яичный коллапс, он объяснить не смог.