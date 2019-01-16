В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel
Новости Беларуси. 15 января около десяти утра возле деревни Щербины Минского района перевернулся МАЗ.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 55-летний житель Вилейского района двигался по трассе Р-28. На 35 км дороги грузовик съехал в кювет и лёг на бок.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Из кузова МАЗа выпали камни, которые повредили ехавший по встречке Opel Zafira под управлением 39-летнего водителя.
Находившийся за рулём МАЗа мужчина с травмами доставлен в больницу.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
На неделе в Минске произошла серьёзная авария.
Автомобиль занесло, и он врезался в столб (здесь подробности).