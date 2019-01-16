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В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel

16 января 2019 08:28
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Новости Беларуси. 15 января около десяти утра возле деревни Щербины Минского района перевернулся МАЗ.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 55-летний житель Вилейского района двигался по трассе Р-28. На 35 км дороги грузовик съехал в кювет и лёг на бок.  

В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel -1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Из кузова МАЗа выпали камни, которые повредили ехавший по встречке Opel Zafira под управлением 39-летнего водителя.  

Находившийся за рулём МАЗа мужчина с травмами доставлен в больницу.  

В Минском районе МАЗ лёг на бок и повредил камнями Opel -4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

На неделе в Минске произошла серьёзная авария.  

Автомобиль занесло, и он врезался в столб (здесь подробности).  

# Авария в Минской области # происшествия

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