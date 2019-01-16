Жителю Гродно предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве за инъекции двум малолетним девочкам

Новости Беларуси. В Гродно завершено расследование уголовного дела об инъекциях, которые были сделаны малолетним девочкам.

По информации УСК по Гродненской области, инцидент произошел вечером 26 июля на техническом этаже одной из многоэтажек областного центра. Неизвестный сделал шприцом инъекции двум девочкам – 2011 и 2012 годов рождения.

Мужчина вколол двум девочкам неизвестное вещество (читать далее).

Был проведен комплекс всех необходимых следственных, процессуальных, оперативно-разыскных действий и мероприятий для установления личности мужчины.

Им оказался 36-летний житель Гродно. Была восстановлена картина случившегося. Она была дополнена и конкретизирована показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов, которые подтверждали причастность мужчины к совершению преступления.

Также выяснялось, что именно находилось в шприцах. Был проведен ряд экспертиз. Веществ, которые бы угрожали жизни и здоровью девочек, не было обнаружено.

Для установления возможных последствий инъекций потерпевшие дети длительное время наблюдались медиками. Также была проведена требовавшая динамического наблюдения за потерпевшими медико-вирусологическая экспертиза в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Установлено, что жизнь и здоровье малолетних девочек находятся вне опасности.

Кроме того, по результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы был сделан вывод, что мужчина может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Соответственно подлежит ответственности на общих основаниях. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ему было предъявлено обвинение в совершении особо злостного хулиганства (ч. 3 ст. 339 УК РБ). Мужчина заключен под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.