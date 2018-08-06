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В Минске 19-летняя девушка скончалась в собственной квартире от передозировки наркотиков

06 августа 2018 10:59
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Новости Беларуси. В Минске 19-летняя студентка скончалась в собственной квартире от передозировки наркотиков.

По информации ГУВД Мингорисполкома, сообщение о смерти девушки поступило ночью пятого августа.

Устанавливаются все обстоятельства гибели студентки. По информации следствия, третьего августа неустановленное лицо сбыло особо опасное психотропное вещество с использованием закладки. На следующий вечер компания из восьми человек собралась в квартире у девушки, чтобы провести время и употребить психотроп. Четыре человека из компании были несовершеннолетними.

Родителей в этот момент в квартире не было.

По информации сотрудников наркоконтроля Первомайского РУВД Минска, вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медпрепаратов. Каждому предназначались по две капсулы. Каждый из компании употребил одну капсулу сразу, а остальные остались для последующего употребления.

Вскоре хозяйке квартиры стало плохо. Была вызвана скорая. Медики провели реанимационные мероприятия, но, несмотря на это, 19-летняя минчанка скончалась у себя в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот психотропных веществ, повлекший по неосторожности смерть человека».

Устанавливаются лица, которые причастны к противоправному действию. Назначен ряд экспертиз.

Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси (читать далее).

# Наркотики # происшествия

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