Если бы не милиция, я бы уже умер: как борются с наркотиками в Беларуси

Новости Беларуси. В МВД Беларуси сообщили, что в стране за январь 2017 возбуждено 22 уголовных дела за распространение наркотиков в интернете. Между тем, уменьшается число преступлений среди несовершеннолетних. Противодействие наркотрафику – уже давно отлаженный и четкий механизм.

К примеру, ежемесячно в стране раскрывается 500 преступлений, связанных с «зельем смерти».

Александр:

У меня все началось с амфетамина. Два года это продолжалось, с амфетамина перешел на «винт».

Жизнь бывшего музыканта Александра не без минора. Впервые наркотики попробовал в 15. Тогда парень и представить не мог: они отнимут у него жену, ребенка, работу.

Александр:

Я пошел в магазин украсть какую-то еду себе. Забыл шприц вместе с пачкой сигарет в пакете в магазине. Вызвали милицию. Меня отправили на принудительное лечение. Если бы не милиция, если бы не эта ситуация, я бы уже умер, как большинство из моих приятелей.

Только в Минске каждый год из оборота изымают 100 кило наркотиков.

Андрей Солодовников, заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Есть нерадивые люди, которые в желании заработать деньги предпринимают усилия для того, чтобы втянуть молодежь в эту противоправную деятельность. В 2016 году преступлений было выявлено меньше, чем в 2015. Передозировок произошло в два раза меньше.

А против онлайн-наркоторговли в Беларуси есть аналитическая разведка, одна из лучших в СНГ.

В стране сайтов, продающих «психотропы», нет вообще. Борются с зарубежными интернет-дельцами. Особая тема – наркопритоны.

Александр Сазонов, начальник Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

У нас состоят на учете квартиры с репутацией притона. То есть мы знаем места, где наркоманы, возможно, изготавливают наркотики, исходя из нашей оперативной информации, а так же исходя из той информации, которую предоставляют нам граждане. О том, что где-то подозрительные люди ходят, что где-то распространяется запах ацетона, растворителя. Соответственно, мы незамедлительно принимаем меры.

Дмитрий Боярович, СТВ:

В экспертной лаборатории специалисты определяют состав изъятого вещества. Чтобы определить, наркотик это или нет, нужно всего лишь 40 минут. Причем вероятность ошибки практически исключена. Результат исследования – ключевой фактор в том или ином наркоделе.

С распадом Союза в том числе и в Беларусь хлынули небывалые партии наркотиков.

Если бы эта тенденция сохранилась, сейчас каждый из нас в той или иной степени имел бы отношение к наркотикам. Так что иногда стоить поразмышлять, благодаря кому (или чему) этого не произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.