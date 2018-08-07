В Минске 18-летний парень прыгал на чужих авто во время ссоры с девушкой

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, перед инцидентом у молодого человека начался конфликт с девушкой. В ходе выяснения отношений парень забрался на Mercedes, а затем начал прыгать на автомобиле. Через некоторое время гражданин перепрыгнул на другую машину.

Новости Беларуси. В Минске задержан 18-летний оршанец, который из хулиганских побуждений прыгал на чужих автомобилях.

Причинённый транспортным средствам ущерб оценивается в две тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.

Весной 2018 года в Минске девушка забралась на BMW, чтобы станцевать.