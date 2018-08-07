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В Минске 18-летний парень прыгал на чужих авто во время ссоры с девушкой

07 августа 2018 12:41
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Новости Беларуси. В Минске задержан 18-летний оршанец, который из хулиганских побуждений прыгал на чужих автомобилях.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, перед инцидентом у молодого человека начался конфликт с девушкой. В ходе выяснения отношений парень забрался на Mercedes, а затем начал прыгать на автомобиле. Через некоторое время гражданин перепрыгнул на другую машину.  

В Минске 18-летний парень прыгал на чужих авто во время ссоры с девушкой-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Причинённый транспортным средствам ущерб оценивается в две тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы.  

Весной 2018 года в Минске девушка забралась на BMW, чтобы станцевать. 

Действия молодой женщины попали на камеры видеонаблюдения – подробнее здесь.  

# Хулиганство # происшествия

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